محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية مع التجار

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع كبار التجار للسلع الغذائية، بحضور الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وجابر البدري مدير هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، وصلاح زكريا مدير فرع الأقصر لحماية المستهلك، ومحمد يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية، وكبار التجار للسلع الأساسية وأصحاب سلاسل الإمداد من مراكز المحافظة المختلفة.

منتجات الدواجن والبيض

وتشمل المبادرة السكر والأرز والزيت الخليط والفول والعدس ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والسمن والمكرونة، وكذا منتجات الدواجن والبيض.

زيادة المعروضات بالشوادر الثابتة

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالشكر للتجار على استجابتهم للدعوة من أجل تخفيف العبء على أرباب الأسر، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع التجار من أجل تفعيل مبادرة خفض الأسعار، موضحا أنه سيتم متابعة التنفيذ أولا بأول، وموجها التجار بزيادة المعروضات بالشوادر الثابتة وإرسال سيارات للأماكن النائية مثل الحواجر والنجوع.

عرض وبيع السلع بأسعار مخفضة

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن هذه المبادرة هي استمرار للمبادرات التي تمت سابقا، لإقامة أكثر من معرض لعرض وبيع السلع بأسعار مخفضة التي لاقت إقبالا شديدا من المواطنين، كما تشارك في هذه المعارض الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالأقصر ورؤساء المراكز والمدن.

ضمان وصول هذه السلع المخفضة

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تلك المعارض والتوسع في انتشارها على مستوى المحافظة، لافتا إلى التزام كبار التجار بتسليم تجار التجزئة فواتير مدون عليها الأسعار المخفضة لضمان وصول هذه السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين على مستوى المحافظة.