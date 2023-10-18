تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن 9 سفن متواجدة على أرصفتها، مشيرة إلى تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و556 شاحنة، و56 سيارة.

حركة الواردات

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و175 شاحنة، و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع، و381 شاحنة، و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة «KANG YAO» وعلى متنها 45000 الف طن فوسفات تصدير إلى الفلبين، والعبارة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس العبارة «أمل»، وغادرت السفينتان «الحرية» و«دليلة».

حركة التداول في ميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع، و180 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن، وهى «كوين نفرتيتي»، و«أيلة»، و«بريدج».

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1085 راكبا بموانيها.