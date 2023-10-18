مصدر بـ«الصحة»: رفع حالة الطوارئ بمستشفيات شمال سيناء وزيادة الفرق الطبية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أصدر توجيهات عاجلة لزيادة أعداد الفرق الطبية في مستشفيات شمال شيناء تحسبًا لأي طارئ يمكن أن يحدث، مشيرًا إلى أنّ الوزير اجتمع مع عددٍ من مديري الشؤون الصحية لحصر المخزون الاستراتجي لأكياس الدم والبلازما.

خطة استعداد لدخول الجرحي الفلسطينيين

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الصحة أعدّت أكثر من خطة استعدادا لدخول الجرحي الفلسطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لافتًا إلى رفع حالة الطوارئ بكل مستشفيات شمال سيناء، والتركيز مع توفير الخدمات العلاجية والتي تشمل الجراحات المتخصصة والحروق والكسور، مؤكدًا أنّ الوزير شدد على أهمية توفير أسطوانات الأكسجين.

خطة مع المستشفيات الجامعية

وأضاف المصدر، هناك خطة أخرى معدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والتي تلعب دورًا مهمًا في الأزمات على مر السنوات الماضية وأثبت كفاءتها، مشيرًا إلى التنسيق في حال الحاجة الى المساعدة وتكون على استعداد، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد فكرة المستشفيات المتنقلة، وفي حال الرغبة فيها سيكون هناك تنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، وهي مستعدة لتقديم الدعم نظرا لتداعيات الأوضاع في غزة.

وتابع المصدر، بأنّ القضية الفلسطنية ليست وليدة اللحظة بل إنّ دعم مصر وإيمانها بالقضية من قديم الأزل، مضيفًا أنّهم لن يدخروا جهدًا في تقديم المساعدات الطبية وغيرها للأشقاء الفلسطنيين.