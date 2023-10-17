جامعة المنصورة: استمرار حملات التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

كشفت جامعة المنصورة عن استمرار حملات التبرع بالدم من قبل طلاب الجامعة، إذ قام رئيس جامعة المنصورة بتفقد حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» ووزارة الصحة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

طلاب جامعة المنصورة يتبرعون بالدم لفلسطين

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن الحملة بدأت السبت الماضي، وتستمر لمدة أسبوع، وجاءت الحملة بإقبال كبير من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأوضح أن الدولة المصرية أكدت أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن، وحرص جامعة المنصورة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.