«الأطباء العرب» يدين قصف مستشفى المعمداني: المنشآت الطبية ليست أهدافا حربية

ندد اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، بقصف إسرائيل للمستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الفلسطينيين.

واستنكر الأطباء العرب في بيان عنه اليوم، القصف المتكرر للمنشآت الصحية في غزة، داعيا إلى ضرورة العمل على توفير الحماية للأطقم الطبية في غزة، والتي تعمل وسط ظروف قاسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد الاتحاد أنّ المستشفيات ليست أهدافا في الحروب والصراعات، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لحمايتها لاستكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضي، محذّرا في الوقت ذاته من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياة والكهرباء.

وقال رسلان، إنّ محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات في قطاع غزة، سواء للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، من شأنه أن يفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.