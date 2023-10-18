باللون الأسود والدموع.. مذيعو البرامج الصباحية يعلنون الحداد على شهداء فلسطين

بعد ليلة دموية عصيبة شهدها قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة، حرصت مذيعات القنوات المصرية على الظهور بملابس سوداء حدادًا على أرواح الشهداء، وتوجيه كلمات للشعب الحر المقاوم.

«من مصر هنا غزة» بدأت المذيعة أسماء يوسف برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة DMC، كلمتها موجهة التحية إلى الشعب الفلسطيني، قائلة: «سيظل الشعب الفلسطيني يضرب كل الأمثلة في الفداء والبطولة والتضحية، وعاجلًا أم آجلًا ستكون فلسطين للفلسطينيين».

كما ظهرت جميع مذيعي قناة القاهرة الإخبارية في البرامج الصباحية وهن يرتدين ملابس الحداد، بينما حاول المذيع رعد عبد المجيد السيطرة على دموعه أثناء المداخلة مع المراسلة منى عوكل من فلسطين بعد المجزرة الأخيرة التي استهدفت النساء والأطفال، وأعطى الكلمة بعد ذلك إلى المراسلة.

رعد عبد المجيد يحاول السيطرة على دموعه بعد مجزرة غزة

وكما بدأ مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي البرنامج بكلمة للشعب الفلسطيني، بينما ارتدت منة الشرقاوي لون الحداد على الشهداء الفلسطنين والتي وصفت ما حدث في غزة بـ«الكارثة الإنسانية».