طرق التبرع لأهل غزة في خطوات سريعة بعد قصف مستشفى المعمداني

حالة من الغضب والاعتراضات سيطرت على الشعوب المختلفة منذ بداية عملية طوفان الأقصى وما تبعها من اعتداءات من قبل إسرائيل على أهل غزة، وصولا إلى ضرب مستشفى المعمداني ووقوع العديد من الضحايا من المرضى والأطفال الصغار أمس، ليبدأ الكثيرون في الاتجاه إلى التبرع بكل الوسائل لدعم أهالي غزة وفلسطين جراء القصف الذي يقعون تحته وجرائم الحرب التي ترتكب ضدهم.

وتكاتفت العديد من مؤسسات الدولة والجهات المختلفة لإتاحة وسائل التبرع لأهالي غزة، منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» وازداد الاهتمام والتفاعل خلال الساعات الماضية بعد قصف مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، ليتم إمداد الشعب الفلسطيني بالإمدادات الغذائية والطبية والأموال.

طرق التبرع لأهالي غزة

أطلقت العديد من المؤسسات حملات تبرعات يُمكن من خلالها إنقاذ ومسادة سكان قطاع غزة في ظل القصف الذي يتعرضون له وانقطاع مياه الشرب والوقود والإمدادت الغذائية عنهم منذ عدة أيام.

التبرع لمؤسسة الهلال الأحمر

أوضح الهلال الأحمر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق التبرع لغزة من خلال إحدى الطرق الآتية:

- «أون لاين» من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري عبر هذا الرابط.

كما يمكن الاتصال بمندوب الهلال عن طريق 15322 (داخلي 3) مع كتابة الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك.

التبرع لبنك الطعام

وأطلق بنك الطعام المصري حملة إغاثة انسانية عاجلة لمساعدة أهالينا المتضررين فى قطاع غزة لتوفير احتياجتهم الأساسية من الغذاء، حيث يصل سعر كرتونة المواد الغذائية إلى 400 جنيه مصري، أو يمكن التبرع بالمبلغ الذي تريد التبرع به.

ويمكن الاتصال بالمندوب للتحصيل من المنازل عن طريق الاتصال بـ16060 حساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777 الموقع الإلكتروني.

وللتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك: www.efb.eg.

ويمكن التبرع من خلال منافذ: فوري - مصاري - أمان – سداد - أوباي- Talabat- Instapay – الأهلي ممكن - Bee – خدماتي.

رسالة نصية: إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول على رقم 9770 مع كتابة كلمة «فلسطين» (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

فوري: من أي ماكينة فوري كود 99981.

بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30.

- IBAN: EG440004103000000305010008384.

- بنك CIB: حساب رقم 100035211157.

- كود تسويقي: 911111.

- ‎البنك العربي الأفريقي الدولي: حساب رقم 702 379-3910-001.

- بنك SAaIB فرع المعادي: حساب رقم 2820302932110010

التبرع لغزة من خلال «حياة كريمة»

يُمكن للراغبين في التبرع لغزة، من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية التالية:

- البنك التجاري الدولي: 100058267915.

- بنك مصر: 1160001000018501.

- البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

مرسال

يمكن التبرع لمؤسسة مرسال من خلال الاتصال بالمندوب على رقم 19340 أو بالفيزا mersal-ngo.org أو بفودافون كاش، أو من خلال البنوك التالية:

- بنك مصر5450001000003297

- البنك التجاري الدولي CIB100034654454

- البنك الأهلي المصري 1953071376769426268

- البنك الأهلي القطري QNB735-20311817142-68

- بنك الإمارات دبي الوطني 1019409332701

- البنك العربي الإفريقي 1015996610010201