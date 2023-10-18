أماكن ومواعيد قطع المياه في الدقهلية السبت المقبل.. 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في الدقهلية ببعض المناطق يوم السبت المقبل، لمدة 8 ساعات، من 10 صباحا حتى 6 مساءً.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه يُجرى قطع المياه ببعض مناطق جمصة وبلقاس السبت المقبل، وهي جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي، وبعض قرى بلقاس زيان - والسلسول.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم زهر مرن، بخط جمصة، داخل رافع مياه عثمان.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ ضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال لحين رجوع المياه بعد 8 ساعات من الانقطاع.