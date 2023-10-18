خريطة قطع المياه اليوم بالمنوفية بسبب الصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية خريطة قطع المياه، اليوم الأربعاء، بعدة قرى في 7 مراكز بالمحافظة، وفقا لخريطة الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة لغسيل المروقات وصيانة الخزانات والمحطات وتطهيرها خلال الفترة الصباحية.

وتهيب شركة مياه المنوفية بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، توفير مورد للمياه فترة انقطاع المياه خاصة المخابز والمستشفيات.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أماكن قطع المياه اليوم الأربعاء في..

-مركز شبين الكوم بقريتى بخاتى وكفر البتانون.

-مركز الباجور بقرية كفر الخضرة

-مركز تلا بقرى ابو عتبة وزرقان وزفرة وبابل وكفر ربيع

-مركز بركة السبع، قطع المياه بقريتى هورين والملاحظة.

-مركز أشمون، بقرى فيرس وطهواى وكفر العمرانية وقورص.

-مركز قويسنا بقرى ابهنس وطه شبرا وميت الخضرى .

-مركز الشهداء بقرى كفر الشلشونى وزاوية الناعورة.

موعد قطع المياه اليوم

وجاء موعد قطع المياه اليوم وفقا لجدول الصيانة اشهرى لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، مع تلقى الإستفسارات على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية على رقم 125.