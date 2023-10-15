خريطة قطع المياه عن 3 قرى في بني سويف اليوم.. 16 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إجراء أعمال التطهير الدورية بالمرشحات في محطة مياه الحيبة بمركز الفشن جنوب المحافظة، ما يترتب عليه قطع المياه عن قرى الحيبة والدير والعجرة.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة لأعمال التطهير اللازمة بمرشحات محطة الحيبة، فقد تقرر قطع المياه بقرى الحيبة والعجرة والدير، من الساعة 4 عصر اليوم الأحد، حتى 8 صباح غد الاثنين.

مياه بني سويف تعتذر عن قطع المياه

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.