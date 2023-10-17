أماكن ومواعيد قطع المياه في مدينة المنصورة الجمعة المقبل.. 8 ساعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بقطع المياه يوم الجمعة المقبل، لإجراء أعمال في بعض المناطق بالمحافظة، من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحا في مركز المنصورة.

وأوضحت شركة مياه الشرب، في بيان، أنه يجري قطع المياه يوم الجمعة عن جزء من محلة الدمنة، وشها الشرقية، إضافة لضعف ضغوط المياه بشها الغربية، وسلامون.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه يُجرى قطع المياه لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 400 مم اسبستوس بقرية شها التابعة لمركز المنصورةن وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بعد 8 ساعات.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار

في سياق خر، كشف اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أن هناك متابعة أعمال تسليك بالوعات الأمطار بشوارع المدينة استعدادا لموسم الشتاء، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أزمة موسم الشتاء والسيول وسرعة التعامل مع الموقف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تطهير جميع مطابق الصرف الصحي وتطهير جميع البالوعات.