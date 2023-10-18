الكشف على 1500 حالة مجانا فى قافلة طبية بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية 49 الدرافيل بمركز بلقاس، إذ تم توقيع الكشف على 1497 مريضاً، وضمت القافلة 10 عيادات، منهم 6 متنقلة، و2 باطنة، و2 أطفال، وجراحة، تنظيم أسرة متنقلة والباقي داخل الوحدة.

قافلة طبية في قرية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في تصريحات، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأوضح أن القافلة الطبية أجرت 281 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و97 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، وفحوصات لـ112 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، كما قامت بتحويل 21 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، فضلا عن إصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.