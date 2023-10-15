«مياه القاهرة»: مستمرون في أعمال الصيانة الدورية والعمرات بالمحطات

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، العمل على إنهاء أعمال الصيانة الدورية والعمرات لرفع كفاءة طلمبات ومحابس المياه والمحافظة عليها لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات لعملاء الشركة وإنجاز هذه الخدمات التى تقدمها الشركة في أسرع وقت ممكن، وتقديم كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات العالمية.

ووجه المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، لتنفيذ أعمال الصيانة إذ جرى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمعدات بمحطات المياه التابعة للشركة وتطهير وصيانة الأحواض والمرشحات والتي شملت مراجعة كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية بكافة المواقع، وترميم جميع الطلمبات من الداخل ودهانها بالايبوكسات المخصصة للطلمبات والصالحة لمياه الشرب وذلك بواسطة العاملين بروافع الفسطاط.

كفاءات مدربة

أوضح المهندس مصطفى الشيمي أن الشركة لديها عناصر متميزة من الكودار والكفاءات الفنية المدربة على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة منظومة إنتاج مياه الشرب.

أعمال الصيانة

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، استمرارية أعمال الصيانة بجميع الروافع والمحطات بمعرفة المهندسين والفنيين العاملين بهذه المواقع لتحقيق الكفاية الذاتية على أن يتم تدريب جميع الفنيين والمهندسين على تنفيذ أعمال الصيانة بطريقة نموذجية تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والجودة في تنفيذ عمليات الصيانة.