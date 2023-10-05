قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالمنيا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت هندسة كهرباء سمالوط، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات عن عدة مناطق لإجراء أعمال صيانة دورية يوم السبت المقبل.

خريطة انقطاع الكهرباء بسمالوط

وذكر بيان أصدرته الوحدة المحلية في مركز سمالوط، أنه سوف يتم عمل صيانة دورية يوم السبت 7 أكتوبر الجاري بمدينة سمالوط في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات متصلة.

المناطق المتأثرة من الانقطاع

وأضاف البيان، أن المناطق التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي في سمالوط، تشمل: «عزبة أبو حسين، مدرسة الزراعة، محيط شارع المدارس، ومخبز بلدي سعد»، على أن يعود التيار عقب انهاء أعمال الصيانة.