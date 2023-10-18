الصحفي زياد المقيد عقب استشهاد أسرته بالكامل: رأيتهم أشلاء بعد غياب 10 أيام

كان في قلب الحدث على مقربة من الهدم والقصف الذي يستهدف وطنه بقطاع غزة، يوثق الصحفي الفلسطيني زياد المقيد، ويصور جرائم العدو، وفجأة أصبح جزءا من المشهد المأساوي وأحد ضحاياه، بعد توديعه أسرته وفقدان أبنائه الأربعة.

كيف استقبل زياد المقيد خبر استشهاد عائلته؟

على مدار 10 أيام متواصلة لم يعد فيها الزميل الصحفي بجريدة الأقصى، إلى بيته ولم ير زوجته وأطفاله الأربعة، إلا أنه تلقى نبأ تدمير منزله في منطقة دير البلح، ووجد أسرته أشلاء في كفن واحد.

كباقي الأخبار التي يذيعها الزميل الصحفي، أذاع خبر استشهاد عائلته المكونة من 5 أفراد، وانكب باكيًا على كفنهم.

يقول المقيد لـ«الوطن»، إنه كان يواصل عمله الميداني، وفجأة وصله خبر تدمير منزله، هروع للاضمئنان على أسرته فوجدهم أشلاء بعد تدمير البيت بما فيه دون رحمة: «10 أيام في الشغل والله ما شوفتهم».

5 أفراد في كفن واحد

ودع زياد المقيد زوجته وأبنائه، باحتضان كفنهم الذي جمعهم الخمسة، في مشهد مؤثر يوضح بشاعة العمليات الإجرامية التي تركتبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، بتطبيق سياسة العقاب الجماعي، إذ تواصل استهداف الأطفال والنساء وأيضًا الصحفيين الذين استشهد منهم حتى الآن، 14 صحفيا في الميدان، ما بين رجال وسيدات.