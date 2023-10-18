عضو بـ«النواب»: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة «اعتداء دموي»

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، موضحا أنه يعد استمرار لجريمة الإبادة الإجماعية التي يرتكبها الاحتلال بارتكاب منذ 10 أيام، ما يمثل جرائم حرب واضحة.

ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه الجريمة البشعة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

مجزرة بشعة في غزة

وأكد أن ما حدث بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة عمل إجرامي مكتمل الأركان بكل المقاييس، ومجزرة بشعة تكشف عن ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، كما أنه يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.

وأشار إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع الذي شنته قوات العدو الصهيوني بلا رحمة، لافتًا إلى أن العالم أجمع يشاهد جرائم الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني وأصبح على وعي وإداراك كاملين بأن جيش الاحتلال بلا رحمة أو إنسانية.

فتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني.