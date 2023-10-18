أستاذ علوم سياسية: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية لاعتبارات أمنية وتاريخية

قال الدكتور محمد نور البصراتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إنّ مصر ملتزمة بالقضية الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاما لاعتبارات أمنية وتاريخية، حيث ترتبط مصر بفلسطين بعلاقات تاريخية وجغرافية وسياسية.

وأضاف البصراتي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر قدّمت مساعدات لفلسطين على مختلف المستويات سواء مادية أو معنوية، كما كانت مصر أولى الدول الحاضرة في كل مبادرات السلام التي اشتركت فيها فلسطين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إلى أنّ مصر تحرص على دعم فلسطين للحفاظ على حقوق شعبها، وتحاول بكل ما تملكه من دبلوماسية وعلاقات إنهاء الاقتتال الفلسطيني الإسرائيلي، الذي له آثار وخيمة على المنطقة بالكامل.