كيف أفسد جمهور إنجلترا وإيطاليا دقيقة صمت على قتلى إسرائيل؟.. «فلسطين حرة»

يبدو أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين الفصائل الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي، انتقل بدوره إلى إنجلترا، وتحديدا ملعب ويمبلي، على هامش مواجهة إنجلترا وإيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

جماهير إنجلترا تفسد دقيقة الصمت على قتلى إسرائيل

تحت الحراسة المشددة، لم تكن الأجواء عادية داخل ملعب ويمبلي بإنجلترا الذي استضاف المواجهة الدولية بين إنجلترا وإيطاليا، خاصةً بعد الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل مشجعين سويديين في بلجيكا، على هامش مواجهة منتخبي بلجيكا والسويد في التصفيات الأوروبية منذ ساعات.

دقيقة صمت أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حدادا على قتلى الاحتلال الإسرائيلي والثنائي السويدي الذي قُتل على هامش مواجهة منتخب بلادهما أمام بلجيكا في بروكسيل، إلا أن كانت هناك مفاجأة في انتظار اللاعبين خلال الدقيقة الصمت، فماذا حدث؟

فلسطين حرة تهز استاد ويمبلي

صافرات استهجان وصيحات، كانت حاضرة في المدرجات، اعتراضا على الوقوف دقيقة صمت على قتلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعالت الهتافات بجملة «free palestine» أو «فلسطين حرة».

وشهد محيط ملعب ويمبلي تواجد مكثف من الشرطة حول الملعب، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية قبل مباراة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بين إنجلترا وإيطاليا في الملعب الواقع شمال غرب لندن، بعد حادث في بروكسل.

وبحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، تواجد ضباط الشرطة وهم يسيرون في الشوارع بين الملعب ومحطة مترو أنفاق ويمبلي بارك، بينما اتخذ أفراد الأمن مواقعهم داخل وخارج الملعب قبل المباراة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان قد تراجع في اللحظات الأخيرة، عن قرار رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على واجهة ملعب ويمبلي قبل المباراة، خوفا من ردود الفعل في ظل تباين المواقف داخل صفوف الأندية، بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.