مهندسين وعمال برواتب تتجاوز الـ7 الآف جنيه في 12 محافظة.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 6361 وظيفة في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا وتصل إلى 7800 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة العمل، خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري.

وظائف من وزارة العمل

وتتوافر فرص العمل والوظائف المعلن عنها في 12 محافظة، وفقا لما ذكرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي كما يلي:

القاهرة، الجيزة، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، أسوان، قنا، سوهاج، الغربية، ودمياط.

وتحتاج الشركات شغل تخصصات مختلفة مثل:

مهندسين كهرباء وميكانيكا، مراقب جودة، عمال إنتاج، أفراد أمن، عمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، مندوبين مبيعات، محصلين، وسطاء تأمين، مندوبين توزيع، أفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة وغيرها من التخصصات.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم لشغل الوظائف المتاحة من خلال عدة طرق وهي:

التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر

التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354

التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة

التوجه إلى مكاتب العمل التابعة للمديريات

الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة.