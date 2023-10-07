مايا مرسي تشكر «الشركة المتحدة»: مسلسل «الفريدو» نقل معاناة مرضى الزهايمر بحرفية

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمسلسل «الفريدو»، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وكتبت «تحية كبيرة للممثلة القديرة وبرافو للقائمين على العمل مسلسل الفريدو، مبروك نقلتوا بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر، الصراع الداخلي للمريضة في المراحل الأولى إلى آخر يوم في هذه الرحلة».

وأضافت: «الفنانة إلهام شاهين بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا، ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع الحب والحنان الموجودين في عيونها تجاه من تحب، وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة، فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي».

مايا مرسي: تحية للمتحدة United Media Services لطرح مرض من أهم أمراض العصر

وتابعت الدكتورة مايا مرسي: «تحية للمتحدةUnited Media Services لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع في صورته الحقيقة.. مبروك لكل من شارك في هذا العمل، تحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع».

مسلسل ألفريدو من بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، محسن صبري، أمير شاهين، وهو مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في الكتابة سارة مصباح، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.