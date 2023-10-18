أستاذ علوم سياسية يؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، أنّ الموقف الصريح والواضح للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والذي يؤكد الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، يكشف عن الدور المصري الحاسم والقوي في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور الريس لـ«الوطن»، أنّ موقف مصر في القضية الفلسطينية مهم للغاية ويجب أن يؤخذ به في أي مفاوضات بين الأطراف الدولية، وذلك بحكم الجغرافيا والتاريخ الذي يعتبر ميثاق شرف لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنّ حماية المدنيين وقت الحرب واجب قانوني دولي، وهو ما مارسته مصر في كل حروبها مع العدو، عكس إسرائيل التي تمارس سياسة الاحتلال وحصار المدنيين وقت الحرب، مشددا على أنّ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967، وهو ما تنادى به مصر دائمًا.

وأكد الدكتور الريس أنّ التفاوض بين الأطراف المعنية والوسيط النزيه يمثل الخروج الآمن لإسرائيل وفلسطين وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وبقية الدول العربية.

وتابع: «أثناء حرب الاستنزاف قصفت إسرائيل مدرسة بحر البقر الابتدائية وخلفت عشرات الشهداء من الأطفال، هذه عقيدة عسكرية فاسدة، وليس جديدا على إسرائيل قصف المدنيين وتسوية مدينة غزة بالأرض».