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باحث سياسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار «غير مقبول»

كتب:

محمد أيمن سالم
01:01 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الدكتور محمد عز العرب

الدكتور محمد عز العرب

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق دول الجوار وتحديدا السيادة المصرية «غير مقبول» ولن يتحقق.

إدارة قطاع غزة لمصر

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «إسرائيل كانت تخطط منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات هو إيكال إدارة قطاع غزة لمصر، ما رفضته مصر لأنه جزء من الأرض الفلسطينية حيث تدافع مصر عن وجود القضية».

الدراسات العربية والإقليمية

وأضاف: «في الـ13 سنة الماضية حدثت متغيرات جعلت هناك قضايا مركزية للدول العربية تتجاوز القضية الفلسطينية ما تحاول إسرائيل أن تستغله إسرائيل، فالدول العربية صار لديها هموم مرتبطة بالحفاظ على هياكل الدول الوطنية ومواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والشبكات الإجرامية المنظمة وتعافي اقتصاديات الدول بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».

وتابع: «إسرائيل لم تستهدف مقار لحماس وقادتها، لكنها استهدفت أهدافا مدنية مرتبطة بمؤسسات صحية، وهو ما يجد عددا من الأبعاد، الأول هو التأكيد على أن هذا النمط من الحكومات في إسرائيل لا يسعى إلى السلام، ولكنها تستهدف تصفية القضية».

 

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