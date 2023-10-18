عضو بالحوار الوطني: عملية التهجير لسيناء مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لم ولن يتغير مشيرًا الى أنه موقف ثابت كما أن هناك قواعد يؤكد عليها الرئيس السيسي خلال دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أنها واحدة من إلتزاماتنا وواحدة من استحقاقاتنا نحو القضية الفلسطينية، كما أنه يدين أعمال العنف والإرهاب التى قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي وقصف المدنيين العزل والتى كان آخرها أمس وهو الإستهداف السافر على مستشفي من مستشفيات الدولة الفلسطينية وراح ضحيتها أكثر من 1000 من الشهداء الأبرياء من المدنيين العزل".

الرئيس يؤكد مرارًا وتكرارًا أن حدود مصر حدود غير مستباحة

وتابع " الرئيس يؤكد مرارًا وتكرارًا أن حدود مصر حدود غير مستباحة وأن الدستور المصري يتحدث بأن مصر دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة أن التنازل عن شيئًا منها، وأن عملية التهجير الى أراضي سيناء هى مؤامرة صهيونية للقضاء بشكل كامل ونهائي على القضية الفلسطينية".