7 ودائع تحقق أعلى عائد في البنوك المصرية.. يصرف شهريا ويصل لـ14%

توفر البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الودائع ودوريات صرف متنوعة للعائد، بينها ودائع سنوية بفائدة شهرية، وهو ما نرصده في السطور التالية، بحسب جدول أسعار الودائع لشهر أكتوبر 2023 في المواقع الرسمية للبنوك.

يقدم بنك SAIB وديعة سمارت، بعائد يصل إلى 14.4%، والمدة عام، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية

ويوفر بنك الإسكندرية وديعة سمارت ذات العائد الشهري تصل إلى 8.75%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

بنك تنمية الصادرات

الوديعة السنوية من بنك تنمية الصادرات، تصل الفائدة إلى 8%، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك ABC

وديعة مدة العام، الفائدة تصل إلى 11%، والحدد الأدنى ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

وديعة البنك الأهلي بدورية صرف شهريًا، الفائدة من 7.6 إلى 8.31%، من عام لـ7 سنوات، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

وديعة بنك التعمير والإسكان السنوية، الفائدة 5.75%، والمدة عام، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بنك التجاري وفا

وديعة ماكسي تايم من بنك التجاري وفا مدة العام، الفائدة تصل إلى 6%، والحد الأدنى 20 ألف جنيه.