أعلى 3 ودائع في البنوك المصرية لأجل سنة.. تبدأ من 5 آلاف جنيه

تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الودائع من بينها ودائع لأجل سنة بعائد ربع سنوي تتناسب مع عدد كبير من العملاء، لذا نرصد في السطور التالية الودائع الأعلى في البنوك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

وديعة البنك الأهلي الكويتي

يوفر البنك الأهلي الكويتي، ودائع السنة، الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه، ودورية الصرف ربع سنوي، ويتيح زيادة معدل الفائدة التنافسي كل ربع سنة من 6% إلى 10%، وتوجد إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوديعة.

وديعة البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي العديد من الودائع بمدد مختلفة وأسعار عائد متنوعة، من بينها وديعة العام بعائد يصرف ربع سنوي، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد على الوديعة 8.32%.

وديعة بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لوديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام، الحد الأدنى 5 آلاف جنيه والفائدة تصل إلى 5.8%، ويمكن الاقتراض بضمانها 90% من قيمة الوديعة في البنك.