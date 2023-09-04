رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري.. اختار الأفضل

كتب:

منة العشماوي
03:20 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
عائد على الودائع

عائد على الودائع

تتميز البنوك المصرية بأنواع مختلفة من الودائع، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، نرصد في السطور التالية أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري.

البنك الأهلي المصري

يتراوح العائد في البنك الأهلي على الوديعة من مدة سنة لـ7 سنوات بين 7.6% و8.31%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان 

يصل العائد على وديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام إلى 5.57%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بنك القاهرة

وديعة السنة والأقل من عامين في بنك القاهرة العائد يصل إلى 4.25%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بنك التجاري وفا

وديعة العام تصل إلى عائد 6%، والحد الأدنى 20 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية 

العائد على الوديعة ذات العائد الشهري، ومدة العام يصل إلى 8.75%، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك SAIB 

يكون العائد على وديعة العام يصل إلى 14.4%، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.

بنك تنمية الصادرات

العائد على وديعة بنك تنمية الصادرات 8%، والمدة عام، والحد الأدنى ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

أفضل شهادة استثمار لمدة سنة من البنك الأهلي المصري.. عائد مرتفع

كل ما تريد معرفته عن فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. اختار المناسب

فتح باب التقديم لمدرسة البنك الأهلي المصري.. دراسة ومكافآت وتعيين بعد التخرج

الأقدم في مصر.. حكاية البنك الأهلي المصري راعي مهرجان العلمين الجديدة

1500 جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة..«اعرف ازاي»

تعرف على أرباح الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار في البنك الأهلي المصري
بقلم منة العشماوي