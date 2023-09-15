أعلى 3 ودائع شهرية في البنوك المصرية.. يمكنك اختيار الأفضل

توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من الودائع بعوائد مميزة لتجذب العملاء إليها، ومن بينها الودائع الشهرية بدورية الصرف آخر المدة، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 ودائع شهرية في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد في البنوك.

يقدم بنك بلوم مصر الوديعة جولدن الشهرية والفائدة تصل إلى 8.25% سنويًا، ودورية الصرف آخر المدة أي بعد 30 يومًا، والحد الأدنى للوديعة 20 ألف جنيه، وهي تقدم للأفراد والشركات، تتيح إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة، وإضافة الفائدة إلى حساب التوفير أو الجاري، ويمكن سحب العائد من خلال بطاقة الخصم المباشر.

وديعة بنك عودة

وعن وديعة بنك عودة الشهرية العائد من 5 % إلى 6 %، ودورية الصرف تكون نهاية الوديعة، والحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه، إذ إن الودائع من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه تكون 5%، ومن 100 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه 5.25%، ومن 2 مليون فأكثر 6%.

وديعة بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية الوديعة الشهرية، والعائد يصل إلى 5%، يومًا، والصرف عند الاستحقاق، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.