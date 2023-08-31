تفاصيل أعلى 5 ودائع أسبوعية في البنوك المصرية.. اختار الأفضل لك

توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من الودائع ومنها التي تبدأ من أسبوع، ويختلف العائد حسب كل بنك، إذ أنها تنافس بين بعضها لجذب العميل، لذا ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل أعلى 5 ودائع أسبوعية في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد في البنوك على المواقع الرسمية.

وديعة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا بعائد 6%، والحد الأدنى للوديعة 100 ألف جنيه.

وديعة بنك أبوظبي التجاري

يتيح بنك أبوظبي التجاري وديعة الأسبوع بفائدة 5%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

وديعة بنك الاستثمار العربي

بالنسبة لوديعة لأجل الأسبوع من بنك الاستثمار العربي الفائدة تكون 4.75%، والحد الأدنى 500 جنيه.

وديعة بنك مصر

وديعة الأسبوع وحتى 15 يوم من بنك مصر، تكون الفائدة بين 5.375% و5.75%، والحد الأدنى ألف جنيه.

وديعة البنك الزراعي المصري

بتيح البنك الزراعي المصري، عائد 4.25% والحد الأدنى 100 ألف جنيه، لمدة الأسبوع حتى 15 يومًا.