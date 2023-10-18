موعد ومكان عزاء الفنانة سهام عبدالسلام

كشفت الفنانة نجلاء يونس ابنة الراحلة سهام عبد السلام، عن موعد ومكان العزاء، موضحة أنه سيكون في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، غدا بعد صلاة المغرب، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «فيس بوك».

وفاة الفنانة بعد صراع مع المرض

وسيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني والثقافي، أمس برحيل الفنانة سهام عبد السلام عن عمر يناهز الـ75 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وحرص عدد من الفنانين وصناع الدراما والسينما عن نعيها من بينهم المخرج يسري نصرالله، المخرجة هالة خليل، المخرج أمير رمسيس، والفنانين حمزة العيلي، أحمد السلكاوي، حسام داغر، وريم حجاب.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الفنانة سهام عبد السلام

ونعى مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام، في بيان صحفي، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به بخالص التعازي لأسرة الفنانة والناقدة سهام عبدالسلام، راجين من الله أن يغفر للفقيدة ويتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان».