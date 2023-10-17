محمد طعيمة يعنى الناقدة سهام عبدالسلام: «مع السلامة يا عشرة العمر الحلوة»

نعى الفنان محمد طعيمة، الناقدة والفنانة سهام عبدالسلام، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

محمد طعيمة: مع السلامة يا سهام.. بيتك كان بيتنا جميعا

ونشر محمد طعيمة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «مع السلامة يا عشرة العمر الحلوة والطاقة الإيجابية والحنية اللي ملهاش حدود وبيتك اللي كان بيتنا جميعاً، ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة، مع السلامة يا سهام يا بنت سنية وعبدالسلام، ادعولها بالمغفرة والرحمة من فضلكم».

وأقيُمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سهام عبدالسلام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ووارى جسدها الثرى في مقابر العائلة.

محطات في حياة سهام عبد السلام

حصلت الراحلة على درجة البكالوريوس من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1972، وبعد تخرجها حصلت علة درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولها عددًا من المؤلفات الطبية في مجال الجراحة.