اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ينظم بثا مشتركا لدعم القضية الفلسطينية

أعلن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، تنظيم بث تليفزيوني مشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لدول المنظمة، يوم السبت المقبل 21 أكتوبر الجاري، في إطار دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

البث التليفزيوني

وأوضح الاتحاد أن البث التليفزيوني المشترك سينطلق من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة، وسيتضمن نقلًا حيًا ومباشرًا للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف الاتحاد أن البث التليفزيوني المشترك سيشمل أيضًا تغطية خاصة لعرض وجهة نظر الشعب الفلسطيني وحكومته في الأحداث الجارية، وعرض جهود المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية.

اتحاد إذاعات وتليفزيونات

ويأتي هذا البث التلفزيوني المشترك في إطار التزام اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن رفضه القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي بيان سابق، أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك، وادان بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلي قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.