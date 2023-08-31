إعلان قائمة لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي.. أبرزها محمد العدل

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن لجنة تحكيم المهرجان في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، التي تضم تشكيلة مميزة من الشخصيات الفنية المتميزة الذين يتسمون بخبراتهم وإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن.

لجنة التحكيم

وقال «عصمت» في بيان اليوم، إن لجنة التحكيم هم: «الدكتور محمد العدل المنتج والسيناريست المصري، وحازم شبل مصمم الديكور والإضاءة، والملحن كريم عرفة، والدكتورة أميرة عبد الرحمن، والمخرج عادل حسان».

وتابع: يشارك في لجنة التحكيم الدكتور محمد العدل، المعروف بمسيرته الحافلة كمنتج وسيناريست مصري، الذي أسس شركة العدل جروب للإنتاج الفني بالاشتراك مع أشقائه، وقدم للمشاهدين أعمالاً مبدعة مما يُعكس تجربته الفريدة وإسهاماته المميزة في عالم السينما والتلفزيون.

عناصر المهرجان

وأوضح مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، يشكل عنصراً أساسياً في اللجنة، حيث يُعد شبل مشهوراً بإبداعاته في مجال تصميم الديكور المسرحي، حيث نال جائزة الدولة التشجيعية في هذا المجال، وقد أبدع في تصميم الديكور للعديد من المسرحيات والأعمال المسرحية البارزة.

وأكد أن كريم عرفة كملحن موسيقى، يضيف لمسة فنية خاصة للجنة، الذي تميز بمشاركته في تلحين الأغاني والموسيقى للعديد من الأعمال الفنية تظهر موهبته وقدرته على إبراز العواطف والمشاعر من خلال الموسيقى.

الجانب الإبداعي والإخراجي في اللجن

ولفت إلى أن الدكتورة أميرة محمد عبد الرحمن، تجسد الجانب الإبداعي والإخراجي في اللجنة حيث شاركت بإعداد وإخراج العديد من العروض المسرحية وساهمت في تأهيل وتدريب الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية. حصولها على درجة الماجستير ودكتوراه الفنون يعكسان مهارتها ومعرفتها العميقة بمجال الفن المسرحي.

وأشار إلى أن وجود المخرج البارع عادل حسان، يضفي تنوعاً وخبرة إخراجية للجنة، فقد حاز على بكالوريوس فنون مسرحية وعمل كمخرج بالمسرح القومي والبيت الفني للمسرح، إضافة إلى تجربته في الإخراج، قدم حسان مجموعة من المسرحيات التي تعكس رؤيته الإبداعية والتفردية.