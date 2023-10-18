الغرفة التجارية في الجيزة تدشن صندوق تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن إطلاق صندوق مالي لحشد تبرعات التجار المنتسبين إلى الغرفة الراغبين في توجيهها لدعم عمليات الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني، والذي يتعرض لاعتداءات وحشية ترتقي لمستوى جرائم حرب.

الدعم والمساعدة لإنقاذ الفلسطنين

وأكد الشاهد في بيان صحفي للغرفة، أنّ الجمعية العمومية للغرفة تضم في عضويتها أكثر من 169 ألف تاجر، لديهم رغبة في التحرك الإيجابي تجاه تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة، لإنقاذ أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، والتبرع لصالح هذا الصندوق والذي سيكون تحت إشراف محافظة الجيزة.

تدبير احتياجات القطاع من المستلزمات الطبية والغذائية

وقال إنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، لاستغلال تلك التبرعات في تدبير احتياجات القطاع من المستلزمات الطبية وأدوية ومساعدات غذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الحياة في القطاع.

وأكد الشاهد أنّ أغلب منظمات الأعمال بدأت التحرك في حشد التبرعات لصالح غزة، حيث أعلن اتحاد الصناعات المصرية تقديم مساعدات مالية بقيمة 15 مليون جنيه، وسيعلن اتحاد الغرف التجارية أيضا عن تقديم مساعدات نقدية لعمليات الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.