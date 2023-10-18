السفير الفلسطيني: نتمسك بكلمة الرئيس السيسي ونرفض الخروج من أرضنا

أهدت نقابة الصحفيين درع النقابة إلى السفير الفلسطيني في مصر، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر النقابة.

موقف مصر لرفض التهجير تاريخي

قال دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، إن مصر رفضت التهجير وهذا موقف تاريخي لها، ونحن مع موقف الرئيس السيسي ونتمسك بكلمته أننا لا نقبل فكرة التهجير وتفريغ القضية الفلسطينية، ولا نقبل إقامة دولة دون غزة، وأجدد مطالبي بإقامة دولة ذات سيادة فلسطينية على أرضها.

وأضاف اللوح أن مصر تعلق أمل على قمة السلام المنعقدة في القاهرة يوم السبت، ونحن كذلك ونأمل منها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أنّ إلغاء مشاركة بايدن في الاجتماع أمر طبيعي، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدناها، أمس، وهو تعبير عن رفض الدول العربية المشاركة في القمة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.

وأضاف عن موقفه من الدول العربية التي أبدت تخاذل في الوقوف بجانب الدولة الفلسطينية في هذه الأزمة، أنّنا لن ندخل في جدالات مع الدول العربية، لأننا من خلال العقد العربي نريد الدخول إلى المجتمع الدولي، ونحن نعلم أن هناك تفاوت في مواقف الدول العربية لكننا متأكدون أن كل الدول تقف بجانب ما تستطيع.