«حقوق إنسان النواب» تثمن تصريحات الرئيس وترفض مخطط تهجير الفلسطينيين

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أنّ هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

حقوق إنسان النواب تثمن رسائل الرئيس السيسي

وأضاف، تاريخياً، كان لمصر دوراً بارزاً في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال. منذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. ومع تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.

وأشار في تصريحاته، ان الرئيس السيسي أكد على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة. أعرب عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى. هذا التأكيد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم.

كما تثمن رضوان هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسي تأييد ودعم مصر القوي للشعب الفلسطيني. إنها تعكس وحدة الشعب المصري في قضية الشعب الفلسطيني وتؤكد على أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

إن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في سياق التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة. إنها تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة، فإن الشعب المصري يظل ملتزماً بدعم الشعب الفلسطيني. يعتبر الشعب المصري القضية الفلسطينية قضية عادلة ويؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في الختام، يتضح أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وعدم السماح لتهجيرهم إلى سيناء قد تثمنها الشعب المصري. إن هذا التثمين يعكس الوعي العميق للشعب المصري بأهمية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة. ومصر تستمر في دعم الشعب.