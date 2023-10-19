توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن امتحان أكتوبر لصفوف النقل

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري، وفقاً للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، مؤكده أن الامتحان غير موحد علي مستوي الجمهورية.

امتحان شهر أكتوبر

وأكدت المديريات التعليمية، وضع الامتحان في أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي ويوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة، ويتم وضع الجداول علي مستوي الإدارة التعليمية، حسب ظروفها وتحت إشراف مدير عام الإدارة وإعلان الجداول بالمدرسة.

تفعيل درجات المواظبة والسلوك

وأضافت المديريات التعليمية، يتم التنبيه بتفعيل درجات المواظبة والسلوك وفقاً لما ورد في المادة الرابعة من القرار 168 لسنة 2022، وآليات التنفيذ ودرجات التقييم، ويتم إجراء امتحان شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي، بما لا يخل بنظام الدراسية طوال اليوم .

كما أكدت المديريات التعليمية، بالالتزام بتوزيع درجات المواد وأيضا القرار في تقسيم كل مادة «السلوك 5%، المواظبة 5% ، اختبارات الشهور 10%، نهاية الفصل الدراسي 80%».