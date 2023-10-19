أفلام الرعب تسيطر على شباك الإيرادات العالمي

يواصل فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم على المستوى المحلي لـ 45.8 مليون دولار في دور العرض الأمريكي، بينما حقق الفيلم في السوق الخارجية إيرادات بلغت 40.2 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 86.1 مليون دولار، خلال 11 يوما في السينمات.

وفي المركز الثاني يتواجد فيلم «Saw X» في قائمة الإيرادات، محققا 41 مليون دولار محليا، بالإضافة إلى 29.9 مليون دولار، ليصل الإجمالي لـ 71.8 مليون دولار، وذلك خلال 14 يوما في شباك التذاكر، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات «The Nun 2» ترتفع لـ 257 مليون دولار في 5 أسابيع

كما يستمر فيلم الرعب «The Nun 2» في تحقيق إيرادات بالرغم من تراجعه إلى المركز الثامن، حيث نجح في تحقيق إجمالي إيرادات على مدار 5 أسابيع بلغت 257 مليون دولار، من بينهم 83.9 مليون دولار في السينمات المحلية و173 مليون دولار في السوق الخارجي.