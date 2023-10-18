بالعلم المصري والتكبير.. الآلاف يدعمون قرارات الرئيس في دمياط: القدس عربية

توافد المواطنون على ميادين محافظة دمياط دعما لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومساندة للشعب الفلسطيني جراء تصاعد الأحداث الأخيرة واستهداف المستشفيات.

حشود المواطنون بدمياط لدعم فلسطين

وعلت الهتافات داخل ميادين دمياط،«يا يهود يا يهود جيش محمد سوف يعود»، و«القدس عربية»، و«الله أكبر، لا إله إلا الله»، وارتفعت اللافتات تعبيرا عن حزنهم لما وقع بفلسطين وأهلها الذي طال المواطنين والأبرياء منهم الأطفال والنساء.

ووقف الالاف في ميادين دمياط يتوسطهم علم مصر بجانب العلم الفلسطيني تعبيرا عن الوحدة العربية، والترابط الذي يجمع بين المصريين والفلسطينيين، وظهرت علامات الأسي والحزن علي وجوه المواطنين، تأثرا بما رأوه من مظاهر لأطفال بعد مقتلهم، وقصفهم في مستشفى المعمداني أمس .