عمال «الطب البيطري» بكفر الشيخ ينددون بقصف مستشفى المعمداني في غزة

نظم عدد من العاملين بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية تنديدا بقصف الكيان الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وشارك في الوقفة الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وعدد من قيادات المديرية والعاملين بها.

ورفع المشاركون في الوقفة، العلمين المصري والفلسطيني، كما رفعوا لافتات رفض ممارسات العنف ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال، جراء القصف الإسرائيلي المستمر تجاه قطاع غزة.

إشادة بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشادت قيادات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مساندة أهالي فلسطين والقضية الفلسطينة، وما استطاعت مصر أنّ تجمعه من مساعدات لأهالى غزة خلال ساعات قليلة.

الكيان الصهيوني يقصف مستشفى المعمداني

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، حيث أثار حالة من الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصيب النشطاء العرب بحالة من الصدمة، خاصةً بعد سقوط عدد كبير من الضحايا والأطفال.

ووصل عدد شهداء مستشفى المعمداني في قطاع غزة من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لها إلى أكثر من 810 شهداء، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وتأتي هذه الوقفة، تعبيرًا عن رفض الشعب المصري للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على دعم مصر للقضية الفلسطينية.