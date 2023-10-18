تامر عبدالمنعم يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية أرض مصر من المخاطر

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من الأمور.

تامر عبد المنعم: أفوض الرئيس لحماية أرض مصر من المخاطر

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للرئيس السيسي وعلق عليها قائلًا: أفوض أنا تامر عبد المنعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب.

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وكتب الفنان تامر عبد المنعم على المنشور مجموعة من الهاشتاج «المصريين معاك ياريس - مليونية التفويض - مسافة السكة - كل أخ عربي أخي».

وجاء هذا التفويض في ظل الظروف المحيطة في العالم العربي من انتهاكات واعتداءات العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وافتتح أمس الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية دورة «ابدأ حلمك.. السينما في الجامعة»، والتي أقيمت بجامعة الأزهر بحضور طلاب الجامعة وعدد من الأساتذة.