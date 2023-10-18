عاجل.. بايدن يعلن موافقة إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة من مصر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل، وافقت على دخول مساعدات إلى غزة من مصر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف: «سألت الحكومة الإسرائيلية أن توافق على المساعدات الإنسانية لإنقاذ الحياة في غزة بناءً على أن يتم التحقق منها، وأن تصل المساعدات إلى المدنيين وليس حماس».

وتابع في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «وافقت إسرائيل على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، وإذا استغلت حماس المساعدات فإنها ستبرهن مجددا على أنها غير مكترثة بالفلسطينيين وسوف تمنع الأسرة الدولية عن تقديم هذه المساعدة».

وواصل: «بالتعاون مع مصر، فإن الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاء في المنطقة سوف نبدأ بتحريك القوافل في أسرع وقت ممكن، وبشكل منفصل طلبت من إسرائيل بأن يسمح للجمعية الدولية للصليب الأحمر بأن تصل إلى الرهائن».

وأشار: «نعمل مع الشركاء في المنطقة بالسبل كافة من أجل إعادة الرهائن المحتجزين عند حماس، ولا يمكن أن أتحدث عن التفاصيل، وبالنسبة لي كرئيس أمريكي ليس لي أولوية أكبر من إطلاق سراح كل الرهائن».

وأكد: «غالبية الفلسطينيين ليسوا حماس، وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم حماية المدنيين خلال الصراع والقتال وأشعر بحزن العائلات ونقف حدادا على ضحايا الأمس في المستشفى».