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محافظ قنا يفتتح وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني

كتب:

رجب آدم
05:42 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
افتتاح وحدة صحة الأسرة بقنا الجديدة

افتتاح وحدة صحة الأسرة بقنا الجديدة

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب مصطفي محمود مصطفي عضوا مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز والدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والدكتورة إيناس فاروق مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وحدة طب الأسرة

حيث تفقد محافظ قنا أقسام الوحدة «الإسعافات الأولية - الصيدلية - طب الأسرة - الأسنان - تطعيمات - تسجيل ملفات - المعمل - تثقيف صحي - مكتب الصحة - مكاتب إدارية - سكن».

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