احتشاد آلاف المواطنين في ميدان قارون بالفيوم لدعم فلسطين (صور)

احتشد الآلاف من أهالي محافظة الفيوم من مختلف الأعمار في ميدان قارون، لدعم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ردد المشاركون في المظاهرة العديد من الهتافات، حاملين أعلام مصر وفلسطين معا، مع وجود بعض الصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قالوا: «علي وعلي الصوت اللي بيهتف مش هيموت، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، عربية فلسطين عربية».

وجمعت المظاهرة مختلف فئات المجتمع من نساء ورجال وفتيات وشباب الجامعة، بعد أن نظموا مظاهرة في الجامعة صباح اليوم، واتجهوا بها نحو الميدان لاستكمال المظاهرات.

وما زالت هناك أعدادا كبيرة من محافظة الفيوم تتوافد على الميدان، من أجل المشاركة في مظاهرة دعم فلسطين، إذ أغلقت قوات الأمن كل المداخل والمخارج المؤدية من وإلى الميدان، حفاظا على أرواح المواطنين المشاركين في المظاهرة.