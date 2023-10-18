رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: نؤيد الموقف الرسمي من القضية الفلسطينية

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ: «إننا نندد بأشد العبارات ما يقوم به الجيش الاسرائيلي المحتل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتحديداً العملية الشرسة التي استهدفت مستشفى المعمداني الأهلية والتي أسفرت عن مئات الشهداء والمصابين».

عبدالمحسن: ندعم خطوات القيادة السياسية برفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، «أننا نؤكد وندعم خطوات القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق برفض تهجير الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن القومي المصري، بل ونعلن جاهزيتنا لتلبية دعوة الرئيس المصري والتعبير عن موقفنا الرافض لممارسة الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل».

انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني جرائم حرب لا تسقط بالتقادم

وتوجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: «ماذا أنتم فاعلون؟، شكلتم حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واستدعيتم ما يقرب من 350 ألف جندي احتياط مسلح لمواجهة شعب أعزل، وتهددون بتنفيذ عملية برية واسعة النطاق داخل قطاع غزة لاستكمال مخططاتكم، والضغط على شعب فلسطين بالتهجير القسري، وتلتقون بأمريكا لدعم الظلم ضد الحق الفلسطيني، أقول لهم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وما ترتكبونه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».