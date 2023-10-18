«المصريين الأحرار»: أتعجب من صمت منظمات حقوق الإنسان عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، تاريخية وجاءت في وقت حساس جدا، وكاشفة، مشيرا إلى أن الرئيس شرح الرسم المخطط من العمليات العسكرية التي تحدث في قطاع غزة، والغرض منها تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء.

موقف مصر ثابت منذ بداية القضية الفلسطينية

وأضاف، خلال تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن موقف مصر ثابت منذ بداية القضية الفلسطينية، وهو أن حل القضية يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.

وأشاد عصام خليل، بالاستجابة الشعبية والنزول للشوارع لرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، منوها أن نزول الناس يعطي رسالة بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي في كل ما يتخذ من قرارات.

خطاب الرئيس السيسي اليوم

وأكد، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم هو جزء من سلسلة دفاع مصر عن القضية الفلسطينية، والرغبة في إقرار الأمن والسلام في المنطقة، لافتا إلى أن التصعيد الحاصل الآن غير مسبوق، والكيان الصهيوني يتصرف بتعنت ويدفع بالقضية إلى الهاوية، لأن كل فعل عنيف له رد فعل سواء من الفلسطينيين و العرب جميعا.

وتابع: «رغم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، إلا أننا لم نسمع صوتا من المنظومات الحقوقية، التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان، فجميعهم صمت أمام الإبادة العرقية لشعب بأكمله».

وأردف: «أتعجب من رؤساء الدول الكبرى الذين لا يستطيعون الضغط على إسرائيل من أجل عبور المواد الإغاثية والمساعدات للشعب الفلسطيني».