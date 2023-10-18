برلماني: موقف الرئيس السيسي نحو القضية الفلسطينية أصيل ويعبر عن الشعب المصري

قال عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو القضية الفلسطينية أصيل ويعبر عن الشعب المصري، مؤكدا تأييده لتصريحات الرئيس السيسي ورفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني أمام المحرقة التي تنفذ من قبل إسرائيل ومن يدعمها تجاه الشعب في قطاع غزة.

انتهاكات جيش الاحتلال لغزة

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلامية منى عبدالغني عبر فضائية «cbc»، أن الكيان الصهيوني بقيادته الإرهابية يسعى إلى التنصل من هذه المسؤولية وإلقائها على أطراف أخرى دون سند على الرغم من مطالبات جيش الحرب الإسرائيلي والقيادات الصهيونية لكل المؤسسات في قطاع غزة والمستشفيات والمدارس بضرورة المغادرة والإخلاء.

إجماع وطني لحماية القضية الفلسطينية

وتابع، أنه يجب محاسبة كل من يمنع ويحول دون وصول المساعدات والمعونات الإغاثية لقطاع غزة، مشيدا بقرار القادة العرب حول إلغاء القمة التي كانت مستهدفة اليوم في عمان، مشيرا إلى وجود إجماع وطني لحماية القضية الفلسطينية.