وكيل «خطة النواب»: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية شجاع وحكيم

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بوضع حد للممارسات الإجرامية للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل وضرورة اتخاذ قرارات فورية للحد من تلك الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة تجاه شعب أعزل.

وأكد سالم أن ما حدث من قصف للمستشفى المعمداني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وأن ذلك الإجرام والانتهاك سوف يستمر إذا لم يتم اتخاذ موقف دولي تجاه القضية الفلسطينية وما حدث من قتل للمدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس تعكس مدى الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

مصطفى سالم بمحاسبة المسؤولين عن جرائم إسرائيل

وأضاف وكيل خطة النواب أن ذلك الأمر يجب ألا يمر بدون محاكمة عادلة لقيادة غاشمة غير إنسانية.

وأوضح سالم أن مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبا حتى تعود الأرض لأهلها ولها دور بارز في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم وهذا ليس جديدا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة مشيدا بقرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي الشجاع الذي يتسم بالحكمة والفطنة تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة الهادفة في مضمونها لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48.

رفض تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم

وأيد سالم موقف الرئيس السيسي فيما يخص وضع حد لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني ودعواته بالاعتصام على معبر رفح بالمساعدات ووسائل الإنقاذ لضحايا الحرب الفلسطينيين.

وأعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة تأييد الدعوة لقمة القاهرة للسلام 2023 التي دعت إلى عقدها مصر لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة اعتمادا على حل الدولتين باعتراف أممي واضح وحدود ثابتة والتأكيد على ضرورة فتح المعابر أمام قوافل المساعدات والإغاثة لنجدة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وإنشاء ممرات آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الطبية اللازمة والرفض التام لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الكيان الإسرائيلي الخبيثة لعمليات التهجير القصري للفلسطينيين إلى سيناء.