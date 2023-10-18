برلماني: الرئيس السيسي بعث رسائل قوية تخص الأمن القومي والقضية الفلسطينية

قال عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، احتوت رسائل قوية تخص الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية والمنطقة بالكامل.

سيناء خط أحمر

وأضاف خلال تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن مصر أكدت للعالم كله، أن سيناء خط أحمر، وأننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن مصر ستقابل أي تجاوزات برد عنيف، لأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطورة على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن موقف مصر الثابت، حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يقضي على القضية الفلسطينية، وقطاع غزة سيصبح أرض بدون شعب، وهذا هو الغرض من تهجير الفلسطينيين.

غضب الشعب المصري

وأكد، أن نزول المصريين بوقفات احتجاجية بالشوارع، يعكس غضب الشعب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتأييد لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته.