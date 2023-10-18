رئيس «النواب»: قصف مستشفى المعمداني جريمة لا تسقط بالتقادم

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن جريمة استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، توضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وتضيف جريمة جديدة إلى سجله المشين الذي لن تنساه وتغفره أمتنا العربية.

وأضاف «جبالي» في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتظل شاخصة في القلوب والنفوس، ونحن أمام موجة دموية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع: «رغم ما يتركه هذا النوع من الجرائم فينا من جراح غائرة، إلا أنها تبعث فينا عزما لا يلين بضرورة استكمال الطريق، وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».