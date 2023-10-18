خالد الجندي: الشعب يقف صفا واحدا ويدعم قيادته من أجل أمن بلادنا

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ردود الفعل الكبيرة على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: «أقسم بالله كل واحد مننا بيتمنى الشهادة على أرض فلسطين الطاهرة، أو على أرض حدود مصر المباركة، هذا الشعب دائما ينتفض في الوقت المناسب، هذا الشعب لا يبيع وطنه، هذا الشعب ملتف حول قيادته».

القيادة السياسية دائما مشرفة

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة «DMC»، اليوم: «هذا الشعب لا يقبل التضحية بذرة رمل من ترابه، والله نحن خلف القيادة السياسية، وهي دائما مشرفة، لأنها تنتمي لتراب هذا الوطن، وتضرب المثال فى التضحية والفداء من أجل وسلامة هذا الوطن».

لا تفاوض على أرض مصر

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا لم نسمح أبدا للتفاوض في التنازل عن أرض مصر أو عن تراب مصر، ونحن خلف القيادة طوال ما هناك ثبات على المبدأ كما هو الحال.